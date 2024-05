Magdeburger Gassigänger Müllproblem in Olvenstedt: Neuer Papierkorb soll helfen

Am Gneisenauring in Magdeburg-Olvenstedt wurde nach mehreren Beschwerden über Hundekot und Verpackungsmüll ein Mülleimer angebracht. Der Austausch alter Eimer in moderne Varianten erfolgt in Olvenstedt erst deutlich später.