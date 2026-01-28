Das ist 2026 MWG zwischen Stabilität, Neubau und Quartiersentwicklung in Magdeburg
Die MWG-Wohnungsgenossenschaft blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück. Es geht um sichtbare Erfolge, einen Generationswechsel im Vorstand – und Aufgaben für 2026.
Magdeburg. - Ein neues Jahr hat begonnen. Die Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: die MWG-Wohnungsgenossenschaft, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Thomas Fischbeck und Andreas Hartung.