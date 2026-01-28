weather bedeckt
  4. Das ist 2026: MWG zwischen Stabilität, Neubau und Quartiersentwicklung in Magdeburg

Die MWG-Wohnungsgenossenschaft blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück. Es geht um sichtbare Erfolge, einen Generationswechsel im Vorstand – und Aufgaben für 2026.

Von Martin Rieß 28.01.2026, 06:30
Blick auf die Terrasse auf dem Dach des MWG-Forums in Magdeburg. Gut zu erkennen ist hier auch das Graffito, mit dem die Südseite des Gebäudes gestaltet wurde.
Magdeburg. - Ein neues Jahr hat begonnen. Die Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: die MWG-Wohnungsgenossenschaft, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Thomas Fischbeck und Andreas Hartung.