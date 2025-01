Nach 60 Jahren ist Schluss: Kult-Club Baracke in Magdeburg macht nun endgültig dicht

Die Tage für die Baracke sind gezählt. Der Studentenclub in Magdeburg muss nach 60 Jahren raus aus dem blauen Flachbau auf dem Uni-Campus.

Magdeburg - Es war am 26. Oktober 1964, als die „Baracke“ ihre Türen erstmals öffnete. Nun, nach 60 Jahren, endet eine Ära: Der Studentenclub „Baracke“ schließt seine Türen für immer. Wie der Kult-Club auf seinen sozialen Kanälen am Freitag, 3. Januar 2025, mitteilte, wird der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. „Die Lichter sind aus, die Tanzfläche leer“, schreibt die „Baracke“-Crew in einer emotionalen Abschiedserklärung.

„Wir haben gehofft, gekämpft – und müssen euch diese Nachricht nun leider überbringen. Die Baracke ist geschlossen.“ Die Crew dankt allen, die in den letzten 60 Jahren Teil des „Baracke“-Teams waren – ob als Gäste, Kellner, DJs oder Türsteher. „Ohne euch wären die Nächte nur halb so geil gewesen!“

Club Baracke schließt in Magdeburg: Partygäste sind schockiert

Viele treue Gäste und Wegbegleiter die über Jahrzehnte hinweg die Tanzfläche auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität mit Leben füllten, sind von der Schließung erschüttert.

Die Tanzfläche der Baracke füllten schon Generationen mit Leben. Foto: Michaela Schröder

Generationen haben in der Baracke getanzt und gefeiert. 60 Jahre wurde der Studentenclub im vergangenen Jahr und war seit jeher ein fester Bestandteil der Magdeburger Partyszene. Schon 2024 brodelte die Gerüchteküche über das mögliche Aus von Magdeburgs ältestem Club.

Die Entscheidung zur Schließung fiel, nachdem die Universität Magdeburg als Vermieterin die Sanierung der Baracke aus baulichen Mängeln und wirtschaftlicher Unrentabilität abgelehnt hat. Trotz zahlreicher Appelle aus der Kommunalpolitik sah sich der Stadtrat nicht in der Lage, Einfluss auf die Situation zu nehmen.