Nachdem es auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg im Sommer drei Mal brannte, sorgen Polizei und Campingverein jetzt für mehr Sicherheit in der Winterpause.

Nach Brandserie am Barleber See: So sorgen Magdeburgs Camper und Polizei für mehr Sicherheit

In der Nacht zum 10. August 2024 brach auf dem Campingplatz am Barleber See das erste Feuer aus. Drei Campingwagen brannten komplett aus, fünf weitere wurden beschädigt.

Magdeburg. - Die Saison 2024 ist auf dem Campingplatz Barleber See in Magdeburg nun offiziell zu Ende gegangen. Doch so richtig Ruhe will nicht einkehren nach der Brandserie im Sommer. Die Sorge bei den Campern ist groß, dass nun nach Saisonende, wo nicht mehr so viele Menschen auf dem Platz sind, erneut Feuer gelegt werden könnten. Zu welchen Maßnahmen Polizei und Campingverein greifen.