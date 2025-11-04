Nach mehreren Einbrüchen in Magdeburg-Stadtfeld hatte die Polizei eine großangelegte Suche nach dem Täter eingeleitet. Und hatte Erfolg. Was dabei noch herauskam.

Nach Einbruchserie in Magdeburg: So schnappte die Polizei einen 25-Jährigen

Auch der Hubschrauber der Polizei war im Einsatz bei der Suche nach dem Einbrecher von Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg. - Kurz vor Halloween sorgten mehrere Einbrüche im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld für einen größeren Polizeieinsatz. Am Donnerstag (30. Oktober 2025) kreiste auch ein Polizeihubschrauber über einen längeren Zeitpunkt um dem Stadtteil. Jetzt konnte die Polizei vermelden: Wir haben einen Tatverdächtigen. Wie sie dem 25-Jährigen auf die Spur und was dabei noch alles ans Licht kam.