Nach Feuer in der Sternstraße: Brandhaus ist einsturzgefährdet

Nach dem Brand in der Sternstraße 7 ist das Treppenhaus übersät von Ruß und Überbleibseln des Feuers.

Magdeburg. - Statiker haben das Haus in der Sternstraße 7 in Magdeburg geprüft, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach der Prüfung durch das Technische Hilfswerk ist nun klar: das Haus ist einsturzgefährdet, vom weiteren Betreten für die Ermittlungen wird dringend abgeraten. Was das für die Mieter bedeutet.