Magdeburg - Weil er regierungskritische Lieder schrieb und sang, musste Ali Yazdani den Iran Ende 2022 verlassen. Als Christ sei er dort nicht sicher gewesen, sagt der 33-Jährige, der mittlerweile seinen christlichen Namen Gabriel nutzt.

In Magdeburg-Neustadt fand er eine neue Heimat und konnte im kleinen Rahmen auch seiner großen Leidenschaft, der Musik, nachgehen. So war er zum Beispiel beim Kulturfestival oder der Fête de la musique zu erleben.

Bekannter Musiker und Gesangslehrer im Iran singt nun in Magdeburg

Als Gabriali – einer Kombination seiner beiden Namen und Identitäten – will er nun neu starten. Denn in seiner Heimat sei er bereits ein durchaus bekannter Musiker gewesen, erzählt er. Außerdem arbeitete er dort als Gesangslehrer. „Seit 16 Jahren mache ich Musik, seitdem mich einmal mein Cousin mit seiner Gitarre besucht hat“, erzählt er.

Die aktuellen Lieder, die er unter seinem neuen Alias schreibt und an denen er seit einigen Monaten arbeitet, sind auf Englisch und Persisch. Weil ihm sehr wichtig sei, dass die Zuhörer auch verstehen, worüber er singt, wird es bei seinem ersten Konzert, das am 22. März 2025 im Moritzhof stattfindet, eine Übersetzung auf der Leinwand geben. Der Auftritt sei der Anfang seiner neuen Identität, erklärt er.

Publikum wird beim Konzert im Magdeburger Magdeburg eingebunden

„Ich werde auf der Bühne auch viel erzählen, denn zu jedem Song gibt es etwas zu sagen. Die Zusammenarbeit mit dem Publikum ist mir sehr wichtig. Ich möchte es nach Gefühlen und Meinungen fragen“, sagt der Singer/Songwriter. Seine zentralen Botschaften: „Frieden, Freude und Zusammenhalt“.

Außerdem werde seine Lebensgeschichte und auch die Religion eine Rolle spielen. Er selbst spielt auf der Gitarre und dem Klavier. Unterstützt wird er zudem von vier befreundeten Musikern, die aus Deutschland, Portugal und den USA kommen.

Musiker will in Magdeburg Wohnzimmer-Konzerte geben

Darüber hinaus will er auch als Wohnzimmer-Künstler arbeiten, also bei Leuten zuhause auftreten. Ein erstes solches Minikonzert wird er am 10. Mai in den Räumen des Offenen Kanals geben, berichtet Gabriali, das auch aufgenommen und veröffentlich wird.

Das Konzert mit Gabriali beginnt am 22. März 2025 um 20 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1. Tickets für 16 Euro gibt es an der Abendkasse.