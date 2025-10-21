weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. 15 Wohnungen bleiben weiter gesperrt: Nach folgenschwerem Feuer in Magdeburg: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Kellerbrand in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus spricht die Polizei nun von Brandstiftung als Ursache. 15 Wohnungen können weiterhin nicht genutzt werden.

Von Stefan Harter 21.10.2025, 17:30
Nach dem Kellerbrand in einem Magdeburger Wohnhaus geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus.
Nach dem Kellerbrand in einem Magdeburger Wohnhaus geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - „Brandstiftung ist die wahrscheinlichste Ursache des Kellerbrandes.“ So lautet das Ergebnis der Untersuchungen der Brandursachenermittler des Polizeireviers Magdeburg. Am Sonntagnachmittag, 19. Oktober 2025, war ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustädter Feld ausgebrochen.