15 Wohnungen bleiben weiter gesperrt Nach folgenschwerem Feuer in Magdeburg: Polizei vermutet Brandstiftung
Nach dem Kellerbrand in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus spricht die Polizei nun von Brandstiftung als Ursache. 15 Wohnungen können weiterhin nicht genutzt werden.
21.10.2025, 17:30
Magdeburg. - „Brandstiftung ist die wahrscheinlichste Ursache des Kellerbrandes.“ So lautet das Ergebnis der Untersuchungen der Brandursachenermittler des Polizeireviers Magdeburg. Am Sonntagnachmittag, 19. Oktober 2025, war ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustädter Feld ausgebrochen.