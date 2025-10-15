Nachdem sich Autofahrer über Verkehrshelfer beschwert hatten, reagieren nun die Eltern der betroffenen Grundschule. Sie fordern nun eine Ampel oder einen Zebrastreifen.

Um den Einsatz von Verkehrshelfern an einer Magdeburger Straße ist eine Debatte entstanden.

Magdeburg. - Das vermeintliche Kellen-Verbot für Verkehrshelfer in Magdeburg sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem sich Autofahrer über deren Einsatz in der Liebknechtstraße bei der Polizei beschwert hatten, war diese vor Ort gewesen und hatte sie ermahnt. Das kritisieren nun Eltern der nahen Grundschule.