Die Schimpansenhaltung im Zoo Magdeburg ist oft kritisiert worden. Die Tiere sollen am sogenannten Over-Grooming leiden und reißen sich das Fell aus. Unter anderem die Kaulitz-Brüder von Tokio Hotel hatten sich geäußert. Was der Zoo dazu sagt.

Die Schimpansen im Zoo Magdeburg sollen am sogenannten Over-Grooming leider. Sie reißen sich das Fell aus.

Magdeburg. - Die Schimpansen im Magdeburger Zoo reißen sich büschelweise die Haare aus. Pfleger und Verantwortliche führen dieses sogenannte Over-Grooming-Verhalten auf übermäßiges Putzen zurück, welches ab und zu vorkomme.

Kritiker weisen hingegen auf das jahrelange Fehlen von einem Teil des Außengeheges hin.

Zoo Magdeburg: Außengehege fehlt seit Jahren

Teile des Außengeheges seien nach Affenausbrüchen bereits seit einiger Zeit gesperrt. Dies führe zu depressivem und verhaltensgestörtem Verhalten, heißt es.

Diese Kritik kam unter anderem von Tom und Bill Kaulitz (beide 34), Band-Mitglieder von Tokio Hotel aus Magdeburg. Die Brüder haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" für mehr Tierwohl plädiert und den Zoo Magdeburg kritisiert.

"Die betroffenen Tiere im Magdeburger Zoo zeigen die Verhaltensauffälligkeiten schon seit ihrer Ankunft im Jahr 2014. Wie sie vor über zehn Jahren entstanden sind, lässt sich im Nachhinein nicht mehr ermitteln", so der Zoo im April 2024. Das Verhalten ginge vor allem von dem ranghöchsten Weibchen und ihren Nachkommen aus, die es von ihr gelernt haben sollen.

Jetzt kündigte der Zoo auf einer Pressekonferenz an, dass noch in diesem Jahr die Außenanlage der Schimpansen erweitert werden soll. 2024 solle der Spatenstich erfolgen.

Die Schimpansen im Zoo Magdeburg reißen sich ihr Fell büschelweise aus. Foto: Christina Bendix

Die Volksstimme hatte im April 2023 über das sogenannte "Over-Grooming" bei den Schimpansen berichtet. Zootierarzt Felix Husemann erklärte daraufhin, dass es den zehn Menschenaffen gesundheitlich gut gehe.

Der Fellverlust sei vor allem ein ästhetisches Problem. Das sogenannte Grooming, also die (gegenseitige) Fellpflege, gehöre zur Natur der Tiere. Sie zeigten sich damit Zuneigung und bekräftigten die Rangfolge. Zoo-Geschäftsführer Dirk Wilke wies die Kritik ebenfalls deutlich zurück.

Der Schimpansen-Tagesablauf im Zoo Magdeburg

ab 7 Uhr Dienstbeginn, Affen begutachten, Futter vorbereiten 7.45 - 8.15 Uhr Anlage reinigen, Fütterung 8.30 - 9.30 Uhr Reinigung Anlage, Fütterung 10.15 - 10.30 Uhr Training 11 Uhr Beschäftigung 12 Uhr Fütterung 13.15 - 13.30 Uhr Training 14 Uhr Beschäftigung, Laubfütterung 15.30 Uhr Fütterung (Stochern im Gang) 15.45 - 16 Uhr Feierabend 17.30 - 18 Uhr Nestbau, Nachtruhe, Begutachtung durch zoologischen Spätdienst

"Die aktuelle Schimpansenanlage sowie die soziale Gruppe erfüllt die Standards und Anforderungen der Best Practice Guideline von 2020", so die zuständigen Mitglieder des Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für den Zoo Magdeburg.

Der Zoo Magdeburg reagiert auf einer Pressekonferenz auf die Kritik am Over-Grooming-Verhalten. Foto: Karolin Aertel

Die Anforderungen an die Haltung von Schimpansen seien gesetzlich streng geregelt und festgelegt. So seien für zehn Schimpansen mindestens ein Innengehege von 1280 Kubikmeter vorgesehen. Die Platzverhältnisse im Magdeburger Zoo betragen laut eigenen Angaben rund 2807 Kubikmeter. Dazu kämen circa 331 Kubikmeter in den Unterbringungsboxen.

Aktuell habe das Außengehege 1450 Kubikmeter (Anforderung: mindestens 1400 Kubikmeter). Nach dem Ausbau des Außengeheges soll der Kubikmeteranteil auf 7665 steigen.