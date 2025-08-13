Hals über Kopf musste die Kita Schlupfwinkel ihr Gebäude in Magdeburg verlassen, weil das Dach marode ist. Ein bereits geplanter Neubau soll jetzt auf Eis gelegt werden.

Nach Notauszug: Kita-Neubau in Magdeburg wird vorerst auf Eis gelegt

Diesen Entwurf für die neue Kita hatte die Stadt Magdeburg bereits vorgelegt.

Magdeburg. - Erst wurde nur ein Gruppenbereich gesperrt, dann musste die gesamte Magdeburger Kita Schlupfwinkel aus ihrem eigentlichen Gebäude im Stadtteil Neustädter See ausziehen. Das Dach der gut 40 Jahre alten Einrichtung war so marode, dass eine sichere Unterbringung nicht mehr möglich war.