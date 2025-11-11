Treffen die hohen Sicherheitsauflagen bald auch kleine Weihnachtsmärkte in Magdeburg? Das sagt das Innenministerium.

Nach Streit um Magdeburger Weihnachtsmarkt: So reagiert das Innenministerium

Mit dem Aufbau der Betonsteine für den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde begonnen.

Magdeburg. - Wird Magdeburg zum Präzedenzfall für alle anderen Kommunen im Land? Müssen auch Veranstalter kleinerer Weihnachtsmärkte mit großen Auflagen und der Verantwortung für Terrorszenarien rechnen? Auf diese Fragen der Volksstimme an das Landesverwaltungsamt nach dem Schreiben an die Stadt reagiert nun das Innenministerium.