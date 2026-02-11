Familie Düsing kämpft seit Jahren vor Gericht darum, dass die Betreuung für Sohn Max übernommen wird. Im Internet solidarisierten sich jetzt Dutzende Leser mit den Irxlebern und haben große Kritik am Sozialsystem.

Ramona und Rüdiger Düsing kämpfen seit Jahren vor Gericht darum, dass die Eins-zu-eins-Betreuung für ihren Sohn Max übernommen wird.

Magdeburg. - Die Geschichte der Familie Düsing aus Irxleben bewegt die Menschen. Seit knapp zwölf Jahren befindet sie sich im Rechtsstreit vor dem Magdeburger Sozialgericht. Es geht um den Sohn Max, der aufgrund seiner Behinderung auf eine Eins-zu-eins-Betreuung angewiesen ist. Vor Gericht wird geklärt, wer die Kosten dafür übernimmt, ein Urteil lässt seit Jahren auf sich warten. In den sozialen Medien erreicht die Familie nun eine Welle der Solidarität.