  4. Baumarkt in Magdeburg schließt: Nachfolger für Hellweg-Markt schon gefunden? Das ist am Gerücht dran

Der Hellweg-Markt in Magdeburg wird Ende Oktober seine Türen schließen. Doch möglicherweise bleibt zumindest das Gebäude nicht lange leer.

Von Stefan Harter 03.09.2025, 06:00
„Alles muss raus“ steht am Hellweg-Baumarkt in Magdeburg. Er schließt Ende Oktober 2025. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Nachdem es zunächst nur ein Gerücht war, ist es mittlerweile auch offiziell bestätigt: Der Hellweg-Baumarkt in Magdeburg wird schließen. Bis Ende Oktober 2025 läuft noch der Ausverkauf, dann gehen in der großen Verkaufshalle an der Mittagstraße die Lichter aus.