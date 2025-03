In Magdeburg errichtet eine Genossenschaft ein neues Wohnhaus. Das Interesse der Mieter ist groß: Es gibt deutlich mehr Interessenten als Wohnungen.

Diese Neubauwohnungen in Magdeburg sind heiß begehrt

Magdeburg - Knapp ein Jahr ist es her, dass der Grundstein für ein neues Wohnhaus in Magdeburg gelegt wurde. Mittlerweile steht der Neubau in seiner Grundform. Doch bevor die ersten Mieter einziehen können, wird es noch eine Weile dauern, wie Thomas Fischbeck, Vorstandssprecher der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft (MWG), auf Volksstimme-Anfrage erklärt.