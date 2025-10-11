Im Magdeburger Elbauenpark hat mit dem Discgolf-Kurs eine neue Attraktion eröffnet. Was langjährige Spieler am Trendsport aus den USA begeistert und wieso er auch hierzulande boomt.

Neue Discgolf-Anlage im Magdeburger Elbauenpark: So funktioniert die beliebte Sportart

Micha Zenker, Vorsitzender der "Redhorns", hat auf dem Discgolf-Kurs im Magdeburger Elbauenpark den ersten Hole-in-one geschafft.

Magdeburg. - Zwischen den Wällen und Wiesen des Magdeburger Elbauenparks surren seit Neuestem bunte Frisbees durch die Luft. Im Sportareal hat eine große Discgolf-Anlage eröffnet. Wie der Trendsport funktioniert und was Spieler beachten müssen.