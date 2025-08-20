Seit 7. August sind zwei Magdeburger Ringbrücken gesperrt. Noch gibt es keinen Zeit- und Kostenplan für Abriss und Ersatzneubauten. Die Stadt arbeitet aber an einem Gesamtpaket.

Noch kein Zeitplan für Abriss und Neubau

An der Halberstädter Straße in Magdeburg wurde der Bereich um die Ringbrücke herum am 7. August 2025 abgesperrt.

Magdeburg. - Die bröckelnden Brücken bringen die Stadt Magdeburg immer weiter in die Bredouille. Zum Verkehrschaos gesellt sich das finanzielle Desaster. Aktuell ist unklar, was Abriss, Behelfsbrücken und Ersatzneubauten kosten. Und auch, woher das Geld kommen soll. Während die Verwaltung auf Abriss-Angebote wartet, arbeitet sie parallel daran, ein Gesamtpaket für ihre marode Infrastruktur zu schnüren.