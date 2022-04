Neue Strahlkraft für Kunstwerk im Magdeburger Elbauenpark

Magdeburg - Ein gesellschaftlicher Appell, als Frage getarnt: „Das, was nie sein wird“ steht da in großen, neonfarbenen Lettern auf der Wiese hinter dem Wildgehege im Elbauenpark. Was genau, bleibt offen: Der kleine Nachsatz „tatenlos zusehen“, der etwas versetzt davor steht, macht die Feststellung zum Aufruf. Der Künstler scheint warnen zu wollen: In der Passivität eines tatenlosen Zusehens mag etwas werden, was nie sein sollte. Oder ist das schlicht der Lauf der Dinge?