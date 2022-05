Neue Züge und mehr Platz in Zügen zwischen Magdeburg und Berlin

Am 11. Dezember 2022 tritt der neue Bahnfahrplan in Kraft. Die Zugverbindung zwischen Magdeburg und Berlin steht dabei vor tiefgreifenden Veränderungen.

Magdeburg - Bislang sind Fahrgäste, die mit dem Zug zwischen Magdeburg und Berlin unterwegs sind – das kräftige Rot der Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn gewohnt. Mit dem Fahrplanwechsel in neun Monaten werden sie sich umstellen müssen. Denn ab dem 11. Dezember 2022 wird die Regionalexpress-Linie RE 1, die die sachsen-anhaltische mit der Bundeshauptstadt und darüber hinaus mit Burg, Genthin und Städten im Brandenburgischen bis nach Frankfurt (Oder) verbindet, von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) betrieben. Und es ändert sich noch mehr.

Das Privatunternehmen wird dann fabrikneue Züge in der Farbgebung Gelb, Türkis und Weiß zum Einsatz bringen. Darauf machte jetzt die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) aufmerksam, die noch bis zum 1. März im Internet Hinweise von Passagieren zum neuen Fahrplan unter www.mein-takt.de sammelt. Bereits in einem früheren Gespräch hatte die Odeg-Geschäftsführung gegenüber der Volksstimme zugesichert, dass es keine massiven Ausfälle im Zuge der Umstellung geben werde, wie sie Sachsen-Anhalt bei einem Wechsel zu Abellio vor wenigen Jahren erlebt hat.

In den neuen Zügen der Odeg werden auf den Abschnitten in Sachsen-Anhalt meist bis zu 600 Sitze zur Verfügung stehen. Die Abfahrtszeiten der stündlichen Taktzüge werden angepasst: In Richtung Berlin fahren die Züge etwa fünf Minuten später, in Richtung Magdeburg etwa fünf Minuten früher. Damit soll in Magdeburg auf dem Hauptbahnhof der Übergang zu Fernverkehrszügen nach Braunschweig und Halle verbessert werden.

Im Frühverkehr soll es künftig montags bis freitags eine zusätzliche Fahrt geben die um 5.50 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof startet. Der bislang erste Zug um 6.07 Uhr beginnt dann zwölf Minuten später seine Fahrt und hält künftig an allen Stationen.

Abends wird eine neue Direktverbindung von Berlin nach Magdeburg angeboten: Wer bis in den Abend in Berlin unterwegs ist, kommt dann um 23.45 Uhr in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts an. Das bislang bei der Spätverbindung notwendige Umsteigen in Genthin entfällt.

In Sachsen-Anhalt sind Züge der Odeg bereits zwischen Stendal und Jüterbog über Rathenow und Berlin unterwegs. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und ist die größte private Eisenbahn im Osten Deutschlands. Etwa 680 Menschen sind für die Odeg derzeit in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einsatz. Mit derzeit 50 Zügen auf insgesamt 13 Linien kommt das Unternehmen auf eine Streckenlänge von fast 1300 Kilometern. Rund 21,9 Millionen Fahrgäste werden in den Zügen der Odeg derzeit pro Jahr transportiert.

Übrigens: Das Rot der Deutschen Bahn wird von der Strecke nach Berlin mit dem Fahrplanwechsel wahrscheinlich nicht verschwinden. Denn das Unternehmen arbeitet nach eigenem Bekunden derzeit daran, die Fernverkehrsverbindungen zwischen Magdeburg und der Bundeshauptstadt zu stärken. Statt einzelner Fahrten sollen dann regelmäßig IC-Züge fahren – in der gewohnten Farbgebung in Weiß und Rot.