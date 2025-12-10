Zwischen spätherbstlicher Wärme und frühwinterlicher Kälte. So unterschiedlich war das Wetter im November im Salzlandkreis.

Schönebeck. - Der Deutsche Wetterdienst schrieb über den November: „Auf milde Phasen in der ersten Monatshälfte folgte ein markanter Kälteeinbruch, sodass der letzte Herbstmonat mit Frost und Schnee zum Ende hin bereits für winterliche Eindrücke sorgte. Mit einer deutschlandweiten Mitteltemperatur von 4,9 Grad Celsius entsprach er etwa dem Mittel der Periode von 1991 bis 2020 und war 0,9 Grad wärmer als die davor liegende internationale Referenzperiode.