Der Teich im Haldensleber Stadtpark ist komplett verschlammt. Im Auftrag der Stadt haben Angler das Gewässer nun abgepumpt und mit Keschern Hunderte von Fischen herausgeholt. So geht es mit dem Teich weiter.

Angler aus Haldensleben haben den Stadtparkteich im Auftrag der Stadt abgefischt.

Haldensleben - Der Teich im Haldensleber Stadtpark ist umgeben von Laubbäumen. Werfen die im Herbst ihre Blätter ab, landen viele davon im Wasser. Zusammen mit anderem organischen Material wie abgestorbenen Pflanzen, Fischfutterresten und Kot sammeln sie sich am Grund und werden im Laufe der Zeit zersetzt. Ein natürlicher Prozess, der allerdings im Laufe der Jahre zu einer wachsenden Schicht aus Schlamm führt.