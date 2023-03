Felix Kaminski ist neuer Chef des Offenen Kanals in Magdeburg. Der Wahl-Magdeburger führt die Geschäfte seit Anfang Januar. Dabei hat der 39-Jährige selbst viel Film-erfahrung.

Magdeburg - Das Beste aus beiden Welten sieht Felix Kaminski als neuer Chef des Offenen Kanals in dem Medium vereint. Denn durch die Sendeblöcke im TV können sich Zuschauer spontan auf das einlassen, was gerade im klassischen Fernsehen läuft, andererseits können sie über die Mediathek und den Youtube-Kanal aber Sendungen auch ganz gezielt aufrufen und sie anschauen, wenn sie Zeit und Interesse dafür haben. Damit sieht der neue Chef den Offenen Kanal gut aufgestellt – und kann Menschen, die gern mal einen Film produzieren wollen, vor allem den Vorteil bieten, gleich auch Reichweite zu bekommen. Denn über das Kabelnetz seien etwa 220.000 bis 230.000 Haushalte an den Offenen Kanal angeschlossen, etwa 17.000 Menschen haben den Youtube-Kanal abonniert.