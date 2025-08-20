Grundstückserweiterung bei Gemeinschaftsschule Neuer Zaun in Magdeburg stößt auf Kritik von Anwohnern
Neben der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“ steht ein neuer Zaun – und der sorgt bei Anwohnern für Fragezeichen. Auch die freiwillige Feuerwehr verliert einen gerne genutzten Übungsplatz.
20.08.2025, 06:30
Magdeburg. - Wo vor einigen Wochen noch die Kinder der freiwilligen Feuerwehr geübt haben, steht nun ein Zaun. Auf der nördlichen Seite der Gemeinschaftsschule "Ernst Wille" in Magdeburg Ottersleben schließt er ein paar Meter Schotterweg, Fahrradständer und einen Grünstreifen ein. Warum dieser plötzlich errichtet wurde.