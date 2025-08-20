Neben der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“ steht ein neuer Zaun – und der sorgt bei Anwohnern für Fragezeichen. Auch die freiwillige Feuerwehr verliert einen gerne genutzten Übungsplatz.

Durch den Zaun vergrößert sich das Grundstück der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“.

Magdeburg. - Wo vor einigen Wochen noch die Kinder der freiwilligen Feuerwehr geübt haben, steht nun ein Zaun. Auf der nördlichen Seite der Gemeinschaftsschule "Ernst Wille" in Magdeburg Ottersleben schließt er ein paar Meter Schotterweg, Fahrradständer und einen Grünstreifen ein. Warum dieser plötzlich errichtet wurde.