weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Grundstückserweiterung bei Gemeinschaftsschule: Neuer Zaun in Magdeburg stößt auf Kritik von Anwohnern

Grundstückserweiterung bei Gemeinschaftsschule Neuer Zaun in Magdeburg stößt auf Kritik von Anwohnern

Neben der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“ steht ein neuer Zaun – und der sorgt bei Anwohnern für Fragezeichen. Auch die freiwillige Feuerwehr verliert einen gerne genutzten Übungsplatz.

Von Angelina Nolte 20.08.2025, 06:30
Durch den Zaun vergrößert sich das Grundstück der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“.
Durch den Zaun vergrößert sich das Grundstück der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“. Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Wo vor einigen Wochen noch die Kinder der freiwilligen Feuerwehr geübt haben, steht nun ein Zaun. Auf der nördlichen Seite der Gemeinschaftsschule "Ernst Wille" in Magdeburg Ottersleben schließt er ein paar Meter Schotterweg, Fahrradständer und einen Grünstreifen ein. Warum dieser plötzlich errichtet wurde.