Die Umbauarbeiten für das neue E-Center im Magdeburger Einkaufszentrum Florapark haben begonnen. Das Handelsunternehmen hat jetzt die Eröffnung angekündigt.

Schon seit Monaten kündigen Werbewände das neue E-Center im Magdeburger Florapark an. Nun hat der Umbau begonnen.

Magdeburg. - Viele Monate herrschte Ungewissheit bei Mietern und Kunden des Magdeburger Einkaufszentrums Florapark. Seit dem Auszug des insolventen Real-Warenhauses fehlte ein wichtiger Ankermieter. Nun haben die Umbauarbeiten für ein neues E-Center als zentrale Einkaufsmöglichkeit begonnen.