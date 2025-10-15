Spiel, Spaß und Begegnung Neues Freizeitangebot am Elberadweg: Wo in Magdeburg ein großer Boule-Platz entsteht
Freizeit an der Elbe neu gedacht: In Magdeburg entsteht ein Bouleplatz mit drei Bahnen für Pétanque und Boccia. Direkt am Wasser, mit Blick auf die Elbe und gebaut in Eigeninitiative. Wo er zu finden ist und ab wann gespielt werden kann.
Magdeburg. - Es braucht keine Hightech-Ausrüstung, keine Fitness-App, nicht mal Sportkleidung. Nur Kugeln, Sand und ein bisschen Gespür. Boule fasziniert, weil es alles sein kann – Spiel, Sport, Entspannung und Begegnung zugleich. Und jetzt bringt ein neuer Boule-Platz das französische Lebensgefühl direkt nach Magdeburg.