weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Spiel, Spaß und Begegnung: Neues Freizeitangebot am Elberadweg: Wo in Magdeburg ein großer Boule-Platz entsteht

Spiel, Spaß und Begegnung Neues Freizeitangebot am Elberadweg: Wo in Magdeburg ein großer Boule-Platz entsteht

Freizeit an der Elbe neu gedacht: In Magdeburg entsteht ein Bouleplatz mit drei Bahnen für Pétanque und Boccia. Direkt am Wasser, mit Blick auf die Elbe und gebaut in Eigeninitiative. Wo er zu finden ist und ab wann gespielt werden kann.

Aktualisiert: 16.10.2025, 11:17
14 Tonnen Sand und drei engagierte Magdeburger: Gert Müller (von rechts), Beate Handschak und Markus Schlüter bereiten den neuen Boule-Platz vor – mit Schippe und Sand fürs Savoir-vivre.
14 Tonnen Sand und drei engagierte Magdeburger: Gert Müller (von rechts), Beate Handschak und Markus Schlüter bereiten den neuen Boule-Platz vor – mit Schippe und Sand fürs Savoir-vivre. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Es braucht keine Hightech-Ausrüstung, keine Fitness-App, nicht mal Sportkleidung. Nur Kugeln, Sand und ein bisschen Gespür. Boule fasziniert, weil es alles sein kann – Spiel, Sport, Entspannung und Begegnung zugleich. Und jetzt bringt ein neuer Boule-Platz das französische Lebensgefühl direkt nach Magdeburg.