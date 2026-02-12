In Burg haben sich Diebe Zutritt zum Geländer einer Baustelle verschafft. Dort entwendeten sie Baumaterialien und Kabel. Was über den Fall bekannt ist.

In Burg ist es Dieben gelungen, auf das Gelände einer Baustelle zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem Kupferkabel.

Burg - In Burg ist es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle am Conrad-Tack-Ring gekommen. Wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses an einem Tor Zutritt auf das Baugelände.

Den Beamten zufolge wurde der Einbruch gegen 8.30 Uhr von einem 55-jährigen Arbeiter festgestellt. Diesem sei der Diebstahl von Kupferkabeln und weiteren Baumaterialien von der Baustelle aufgefallen. Der Polizei liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse über die Höhe der Schadenssumme vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.