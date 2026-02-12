Nach Großfeuer zum Jahreswechsel Blumenladen aus Magdeburger Brandhaus startet an neuem Standort
Nach einem Großbrand in Magdeburg musste Cornelia Pommerenke ihren Blumenladen schließen. Nach sechs Wochen Zwangspause kann sie nun wieder öffnen - an einem neuen Ort.
12.02.2026, 16:00
Magdeburg. - Gut sechs Wochen nach dem schweren Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Sternstraße kann Blumenhändlerin Cornelia Pommerenke wieder lachen. Denn am 12. Februar 2026 konnte sie ihr Geschäft endlich wieder öffnen - wenn auch an einem neuen Standort in der Innenstadt.