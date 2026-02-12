Nach einem Großbrand in Magdeburg musste Cornelia Pommerenke ihren Blumenladen schließen. Nach sechs Wochen Zwangspause kann sie nun wieder öffnen - an einem neuen Ort.

Cornelia Pommerenke (links) freut sich mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Anja Kretschmer über die Wiedereröffnung ihres Blumengeschäfts. Nach dem Großbrand in der Sternstraße ist sie an einen neuen Standort gezogen.

Magdeburg. - Gut sechs Wochen nach dem schweren Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Sternstraße kann Blumenhändlerin Cornelia Pommerenke wieder lachen. Denn am 12. Februar 2026 konnte sie ihr Geschäft endlich wieder öffnen - wenn auch an einem neuen Standort in der Innenstadt.