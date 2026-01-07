Neuer Ortsbürgermeister in Magdeburg Neues Kapitel für Randau-Calenberge: Im Januar 2026 wird gewählt
Eine Ortschaft in Magdeburg steht vor einem wichtigen Wechsel – der Ortsbürgermeister von Randau-Calenberge tritt zurück. Sein Nachfolger wird schon bald gewählt.
07.01.2026, 17:15
Magdeburg. - In Randau-Calenberge beginnt das neue Jahr mit einer wichtigen Entscheidung: Am 8. Januar 2026 wird ein neuer Ortsbürgermeister oder eine neue Ortsbürgermeisterin gewählt. Die Wahl findet im Rahmen der öffentlichen Ortschaftsratssitzung statt – und sie markiert einen echten Einschnitt.