weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Vandalismus durch Graffiti und Aufkleber: Neues Konzept: Wie Magdeburg künftig gegen FCM-Schmierereien vorgehen will

Vandalismus durch Graffiti und Aufkleber Neues Konzept: Wie Magdeburg künftig gegen FCM-Schmierereien vorgehen will

Immer wieder gibt es Diskussionen um illegale Aufkleber und Graffiti mit FCM-Bezug im ostelbischen Gebiet. Nun verfolgt die Stadt ein neues Konzept, um dem entgegenzuwirken.

Von Tim Müller 12.09.2025, 06:15
Blick auf einen Ampelmast vor der Kaiser-Otto-Brücke. Er ist mit FCM-Klebeband überzogen.
Blick auf einen Ampelmast vor der Kaiser-Otto-Brücke. Er ist mit FCM-Klebeband überzogen. Foto: Konstantin Kraft

Magdeburg. - An sämtlichen Straßenmasten, Stromkästen oder Papierkörben klebt mindestens ein Aufkleber mit FCM-Bezug. Selbst Brücken und andere Bauwerke sind von Aufklebern und Graffiti betroffen. Nun will die Stadt Magdeburg mit einem neuen Konzept dagegen vorgehen. Doch wie soll dieses aussehen?