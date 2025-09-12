Vandalismus durch Graffiti und Aufkleber Neues Konzept: Wie Magdeburg künftig gegen FCM-Schmierereien vorgehen will
Immer wieder gibt es Diskussionen um illegale Aufkleber und Graffiti mit FCM-Bezug im ostelbischen Gebiet. Nun verfolgt die Stadt ein neues Konzept, um dem entgegenzuwirken.
12.09.2025, 06:15
Magdeburg. - An sämtlichen Straßenmasten, Stromkästen oder Papierkörben klebt mindestens ein Aufkleber mit FCM-Bezug. Selbst Brücken und andere Bauwerke sind von Aufklebern und Graffiti betroffen. Nun will die Stadt Magdeburg mit einem neuen Konzept dagegen vorgehen. Doch wie soll dieses aussehen?