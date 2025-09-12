Immer wieder gibt es Diskussionen um illegale Aufkleber und Graffiti mit FCM-Bezug im ostelbischen Gebiet. Nun verfolgt die Stadt ein neues Konzept, um dem entgegenzuwirken.

Blick auf einen Ampelmast vor der Kaiser-Otto-Brücke. Er ist mit FCM-Klebeband überzogen.

Magdeburg. - An sämtlichen Straßenmasten, Stromkästen oder Papierkörben klebt mindestens ein Aufkleber mit FCM-Bezug. Selbst Brücken und andere Bauwerke sind von Aufklebern und Graffiti betroffen. Nun will die Stadt Magdeburg mit einem neuen Konzept dagegen vorgehen. Doch wie soll dieses aussehen?