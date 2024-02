In Magdeburg-Fermersleben ist ein neues Pflegezentrum in Betrieb gegangen. Es trägt den Namen eines bekannten Architekten aus der jüngeren Geschichte der Elbestadt.

Magdeburg - VS

In der Felgeleber Straße ist am Donnerstag (15. Februar) das neue Pflegezentrum „Carl Krayl“ in Betrieb genommen worden. Auf dem knapp 4.200 Quadratmeter großen Grundstück hat die Carestone-Gruppe einen Neubau mit vier Vollgeschossen und Teilunterkellerung realisiert. 106 Pflegeappartements finden darin ihren Platz.

„Die neuen Apartments verbinden in ihrem Standort alle Vorzüge von Urbanität und Naturnähe und ermöglichen der hier lebenden älteren Generation eine aktive Teilhabe am sozialen Leben“, so Ralf Licht, Chief Development Officer von Carestone, in einer Mitteilung.

Das neue Pflegezentrum wird von der Mirabelle Gruppe geführt. Am Donnerstag (15. Februar) sei der Betrieb aufgenommen worden. Die Belegung der Appartements startet nun. „Die Immobilie und ihr Standort passen ideal zu unserem Verständnis von moderner Pflege“, so Robert Hille, Geschäftsführer der Mirabelle Holding GmbH.

Blick in eines der Zimmer des Neubaus. Foto: Carestone Service GmbH

Laut Mitteilung handelt es sich bei dem Neubau in Fermersleben nach dem Pflegezentrum am Moritzplatz das zweite gemeinsame Projekt von Carestone und Mirabelle in Magdeburg.