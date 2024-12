Die Kreuzgemeinde feiert am Samstag, 21. Dezember, Premiere mit dem musikalischen Event. Außerdem werden neue Mitglieder für den Chor gesucht.

Neues Weihnachtssingen in Magdeburger Stadtteil

Das große Weihnachtssingen in der Arena ist in Magdeburg beliebt. Das Foto zeigt einen Einblick aus 2022. Nun findet in Magdeburg-Nordwest auch erstmals ein Weihnachtssingen statt.

Magdeburg - Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahrs will die Kreuzgemeinde eine Premiere feiern. Zum ersten Mal findet an der Flachsbreite 17 ein gemeinsames Weihnachtssingen statt. Die Veranstaltung beginnt an diesem Sonnabend, 21. Dezember, um 16 Uhr.

„Die Kreuzkirche gehört zum Stadtteil und wir wollen für die Anwohner etwas Neues anbieten“, sagt Pfarrer Jens Schmiedchen. Er und Kantor Frank Müller kamen auf die Idee, das Weihnachtssingen zu veranstalten. „Singen verbindet“, sagt Schmiedchen. Daher gebe es im Sommer mit dem „Abendsliedersingen“ eine ähnliche Veranstaltung mit regionalen Musikern.

Pfarrer Jens Schmiedchen (rechts) und Kantor Frank Müller aus der Kreuzgemeinde haben das Weihnachtssingen initiiert. Foto: Lena Bellon

Vor dem besinnlichen Fest zusammenzukommen, um gemeinsam bekannte Lieder zu singen, würde alle Generationen verbinden. Der Kantor sowie zwei Sängerinnen begleiten die Veranstaltung.

Magdeburger Chor sucht neue Mitglieder

Für alle Besucher gibt es Punsch, Glühwein und Gegrilltes. Außerdem soll draußen eine Feuerschale aufgebaut werden. Ein Teil der Veranstaltung soll aber auch in den Innenräumen der Kirche stattfinden. Die Liedtexte werden mit einem Beamer an die Wände projiziert. Seit vielen Jahren gibt es einen Chor in der Gemeinde. Der Kantor Frank Müller ist seit sechs Jahren dabei.

„Unser Chor wird leider immer kleiner und die Mitglieder älter. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht durch das Weihnachtssingen auch neue Menschen für den Chor begeistern können“, sagt er. Zuletzt sei der Chor mit Weihnachtsliedern durch Altenheime gezogen, um mit den Senioren gemeinsam zu singen.