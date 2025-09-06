Eigentümer will Zaun bauen Neustädter See in Magdeburg wird immer wieder zur Müllhalde
Der Neustädter See in Magdeburg ist teilweise in Privatbesitz. In diesen Bereichen wird immer wieder Müll abgeladen. Der Eigentümer will nun reagieren.
06.09.2025, 07:30
Magdeburg. - Seit gut einem Jahr arbeiten die Betreiber des Strandparx am Neustädter See in Magdeburg daran, dass sie die Anlage erweitern können. Erschlossen werden soll dafür das Gebiet nördlich des Wasserski-Areals Cable Island. Doch dort gibt es immer wieder Probleme mit Müll und fehlenden Rettungswegen.