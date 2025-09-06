Der Neustädter See in Magdeburg ist teilweise in Privatbesitz. In diesen Bereichen wird immer wieder Müll abgeladen. Der Eigentümer will nun reagieren.

Neustädter See in Magdeburg wird immer wieder zur Müllhalde

Ganze Säcke voll Müll stapeln sich am Neustädter See in Magdeburg unweit vom Strandparx-Gelände.

Magdeburg. - Seit gut einem Jahr arbeiten die Betreiber des Strandparx am Neustädter See in Magdeburg daran, dass sie die Anlage erweitern können. Erschlossen werden soll dafür das Gebiet nördlich des Wasserski-Areals Cable Island. Doch dort gibt es immer wieder Probleme mit Müll und fehlenden Rettungswegen.