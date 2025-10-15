Im Technikmuseum Magdeburg stehen ab sofort zwei einmalige Prototypen von nie produzierten Simson-Modellen. Der Designer persönlich hat sie dem Museum verkauft.

Nie gebaut: So sollte Nachfolger des DDR-Kult-Mopeds Simson aussehen

Die Simson-S51-Mopeds sind bis heute beliebt. Die ersten Nachfolger-Modelle sind jedoch nie auf den Markt gekommen. In Magdeburg können sie nun angesehen werden.

Magdeburg. - Einmalige Simson-Prototypen sind in das Technikmuseum Magdeburg eingezogen. Der Designer persönlich hat sie dem Museum verkauft. Gefahren wurden sie nie - sie bestehen nämlich nur aus Holz und Pappmaché. Warum sie dennoch so wertvoll sind.