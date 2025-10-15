weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Magdeburger Museum zeigt einmalige Modelle Nie gebaut: So sollte Nachfolger des DDR-Kult-Mopeds Simson aussehen

Im Technikmuseum Magdeburg stehen ab sofort zwei einmalige Prototypen von nie produzierten Simson-Modellen. Der Designer persönlich hat sie dem Museum verkauft.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 15.10.2025, 15:42
Die Simson-S51-Mopeds sind bis heute beliebt. Die ersten Nachfolger-Modelle sind jedoch nie auf den Markt gekommen. In Magdeburg können sie nun angesehen werden.
Magdeburg. - Einmalige Simson-Prototypen sind in das Technikmuseum Magdeburg eingezogen. Der Designer persönlich hat sie dem Museum verkauft. Gefahren wurden sie nie - sie bestehen nämlich nur aus Holz und Pappmaché. Warum sie dennoch so wertvoll sind.