In Magdeburg wird ein Spielplatz mit Motiven aus den Harry-Potter-Büchern abgebaut. Statt des bekannten Zauberers soll künftig mit Ninjas gekämpft werden.

Ein Harry-Potter-Spielplatz in Magdeburg wird derzeit abgerissen.

Magdeburg - Seit Anfang Anfang September 2024 haben die Bauleute auf dem Harry-Potter-Spielplatz an der Crucigerstraße in Magdeburg das Sagen. Statt einem Spielzeugbagger ist ein echter Bagger im Einsatz. Die in die Jahre gekommenen Holzspielgeräte werden kurzerhand zerlegt. „Wird der Spielplatz etwa aufgegeben?“, fragen sich besorgt Anwohner aus dem Neustädter Feld, die das Treiben beobachten.

Nun sorgt die Stadtverwaltung für Aufklärung. Die Anlage wird nicht ab-, sondern komplett umgebaut. Dabei wird auch das Zauberer-Thema aufgegeben. Stattdessen soll sich der neue Spielplatz ganz dem Thema Japan widmen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Kirschallee im Holzweg als Inspiration für neues Japan-Thema

Dieses Motto beziehe sich auf die bekannte Kirschallee im Holzweg, die sich in der Nähe befindet. Zudem sei die Wahl aus einer Beteiligung von Kindern des Hortes „Am Bördegarten“ im Jahr 2023 hervorgegangen, heißt es weiter. Deren Wünsche und Ideen seien in die Gestaltung eingeflossen.

Voraussichtlich bis zum Jahresende werden gut 300.000 Euro in die Anlage von drei neuen Spielbereichen für unterschiedliche Zielgruppen investiert. So soll der Kleinkindbereich ein fünfeckiges Podest mit optischen Verzierungen bilden, das unter anderem eine „Wok-Küche“ beherbergen wird. Dazu gibt es eine Sandfähre und einen Sandaufzug.

Ninja-Parcours, Pagodentempel und Kirschblütenhaus

Der zentrale Spielbereich wird künftig einen „Ninja-Parcours“ für größere Kinder mit verschiedenen Hangel-, Balancier- und Hüpfgeräten bieten. Dazu gehören laut Stadt die Balancierstrecke „Ninjastern“, das Spielgerät „Origamiklettern“, eine „Drachenschaukel“ sowie „Hüpfschwerter“.

Weiterhin sind ein „Pagodentempel“ sowie ein „Kirschblütenbaumhaus“ vorgesehen. „Der Spielturm im japanischen Pagodenstil ist über einen rund acht Meter langen Holzsteg mit der vorgelagerten Halle des Wissens verbunden, die in ihrer Gestaltung weitere Rollenspielmöglichkeiten bietet“, teilt die Verwaltung mit.

Stadt finanziert neuen Spielplatz aus eigenem Haushalt

Der dritte Spielbereich soll als generationsübergreifender Treffpunkt mit einer schattigen Rundsitzgruppe sowie einem Kugellabyrinth gestaltet werden. Schließlich werden neue Sitzbänke und Papierkörbe aufgestellt sowie Bäume, Bambus und Gräser angepflanzt.

Die Umgestaltung des Spielplatzes wird aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert und basiert auf der vom Stadtrat beschlossenen Spielplatzflächenkonzeption für das Stadtgebiet.