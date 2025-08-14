weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. E-Tretroller: Verleih neu geregelt: Nur noch ein E-Scooter-Anbieter in Magdeburg: So wirkt es sich auf die Preise aus

In Magdeburg gibt es seit Anfang August nur noch einen Anbieter für E-Scooter. Ein Monopol, das die Kunden teuer zu stehen kommt?

Von Sabine Lindenau 14.08.2025, 18:00
E-Scooter stehen unter anderem vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg und können geliehen werden.
Magdeburg. - In Leipzig gibt es mehrere Anbieter, in Berlin ohnehin. Auch in der Partnerstadt Braunschweig. Magdeburg hat dagegen den Verleih von E-Scootern reglementiert. Mit Voi gibt es nur noch einen Anbieter. Und dieser ruft hier einen anderen Preis auf als etwa in Leipzig oder Braunschweig.