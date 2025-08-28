Vom eleganten Wartburg bis zum nostalgischen Fleischer-Bus: Das Ost-Mobil-Meeting im Magdeburger Elbauenpark zeigt seltene Fahrzeuge und bietet ein Programm zwischen Technikgeschichte und Freizeitvergnügen.

OMMMA 2025 bringt Magdeburg zum Staunen: Alles Wissenswerte rund um das Oldtimer-Treffen im Elbauenpark

Volles Programm vor historischer Kulisse: Beim OMMMA verwandelt sich die Wiese am Jahrtausendturm in Magdeburg in ein Freiluftmuseum der DDR-Fahrzeuggeschichte.

Magdeburg. - Fahrtwind, Film und Fahrzeuggeschichte: Das Ost-Mobil-Meeting Magdeburg (Ommma) bringt Magdeburg zum Rollen. Am 30. August 2025 verwandelt sich der Elbauenpark wieder in ein Paradies für Oldtimerfans – mit historischen Fahrzeugen, einer Stadtrundfahrt und einem Freilichtkino.