  4. Oldtimer-Paradies in Magdeburg: Das Ost-Mobil-Meeting 2025 im Elbauenpark

Parken, Eintritt und Fahrzeuge OMMMA 2025 bringt Magdeburg zum Staunen: Alles Wissenswerte rund um das Oldtimer-Treffen im Elbauenpark

Vom eleganten Wartburg bis zum nostalgischen Fleischer-Bus: Das Ost-Mobil-Meeting im Magdeburger Elbauenpark zeigt seltene Fahrzeuge und bietet ein Programm zwischen Technikgeschichte und Freizeitvergnügen.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 28.08.2025, 10:04
Volles Programm vor historischer Kulisse: Beim OMMMA verwandelt sich die Wiese am Jahrtausendturm in Magdeburg in ein Freiluftmuseum der DDR-Fahrzeuggeschichte. Foto: Andreas Lander

Magdeburg. - Fahrtwind, Film und Fahrzeuggeschichte: Das Ost-Mobil-Meeting Magdeburg (Ommma) bringt Magdeburg zum Rollen. Am 30. August 2025 verwandelt sich der Elbauenpark wieder in ein Paradies für Oldtimerfans – mit historischen Fahrzeugen, einer Stadtrundfahrt und einem Freilichtkino.