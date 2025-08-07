Was ein Getränkekiosk mit dem Muttermörder Orest und „Olvenstedt probiert’s“ mit antikem Theater zu tun haben und wann Theaterfans in Magdeburg darauf Antworten bekommen.

„Olvenstedt porbiert's“ in Magdeburg: Erwarten Sie keine Tragödie!

Beate Fischer als Susi aus Sömmerda mit Jochen Gehle der im Stück den Regisseur Jens Kühles spielt.

Magdeburg. - Im Hof des Forums Gestaltung an der Brandenburger Straße herrscht an diesem Morgen gegen 10 Uhr Betriebsamkeit. Kühle Temperaturen und strahlender Sonnenschein schließen einander nicht aus. Die Vorbereitungen für das Magdeburger Kultstück „Olvenstedt probiert’s“ sind in vollem Gange.