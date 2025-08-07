Kult-Reihe der Kammerspiele „Olvenstedt porbiert's“ in Magdeburg: Erwarten Sie keine Tragödie!
Was ein Getränkekiosk mit dem Muttermörder Orest und „Olvenstedt probiert’s“ mit antikem Theater zu tun haben und wann Theaterfans in Magdeburg darauf Antworten bekommen.
07.08.2025, 18:00
Magdeburg. - Im Hof des Forums Gestaltung an der Brandenburger Straße herrscht an diesem Morgen gegen 10 Uhr Betriebsamkeit. Kühle Temperaturen und strahlender Sonnenschein schließen einander nicht aus. Die Vorbereitungen für das Magdeburger Kultstück „Olvenstedt probiert’s“ sind in vollem Gange.