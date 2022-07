Olympia-Silber für Magdeburger Feuerwehrnachwuchs

Die Magdeburg-Olvenstedter Jugendfeuerwehr hat an der Feuerwehrolympiade teilgenommen. Für einen zwölften Platz gab es dem Reglement nach eine Silbermedaille.

Die Magdeburg-Olvenstedter Feuerwehrjugend tritt in Slowenien zum Wettkampf bei der Feuerwehr-Olympiade an.

Magdeburg - Viele Olvenstedter haben in Magdeburg dieser Tage ihre Aufmerksamkeit auf das slowenische Celje gerichtet. Der Grund: Die örtliche Jugendfeuerwehr nimmt mit einer gemischten Mannschaft an der diesjährigen Feuerwehrolympiade teil. An den Start gegangen sind die Olvenstedter mit zehn Jugendlichen, vier Betreuern und zehn Unterstützern.