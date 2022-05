Open-Airs nach 23 Uhr in Magdeburg

Ein Bild vom Glacis-Open-Air 2021 in Magdeburg. Auch in diesem Jahr soll es im Glacis wieder eine Veranstaltung bis nach 23 Uhr geben.

Magdeburg - Die ersten sommerlichen Tage des Jahres machen Lust auf Veranstaltungen im Freien. Was für den einen eine willkommene Abwechslung ist, empfinden Anlieger oftmals aber auch als störend. Vor allem, wenn die Veranstaltungen bis in die Nachtstunden andauern, ergibt sich daraus ein Konfliktpotenzial. Damit der Lärm nicht überhandnimmt, hat die Stadtverwaltung Gebiete festgelegt, in denen pro Saison nicht mehr als zehn Open-Air-Veranstaltungen stattfinden dürfen, die länger als bis 23 Uhr dauern. Im Amtsdeutsch nennen sich die Disco, das Volksfest oder Festival allgemein formuliert „seltenes Störereignis“. Organisatoren konnten ihre Veranstaltungen anmelden.