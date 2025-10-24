Buchausleihe rund um die Uhr „Open Library“ eröffnet: Hochschulbibliothek Magdeburg startet in 24/7-Betrieb
Ab sofort haben Nutzer rund um die Uhr Zugang zur Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wer das in Sachsen-Anhalt einzigartige Angebot nutzen kann und wie es funktioniert.
Aktualisiert: 24.10.2025, 15:53
Magdeburg. - Lernen, arbeiten, Fachliteratur ausleihen - das ist ab sofort 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in der Bibliothek der Magdeburger Hochschule möglich. Sie ist die erste Bibliothek Sachsen-Anhalts mit dem sogenannten „Open Library“-Konzept.