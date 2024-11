Bei freiem Eintritt sind in diesen Tagen mehrere Festveranstaltungen im Süden von Magdeburg geplant. Was Besucher beim Otterleuchten sowie bei den Adventsmärkten in Reform und Salbke erwartet.

Otterleuchten oder Lichterwelt: So wird im Süden von Magdeburg die Adventszeit eingeläutet

Der "Engel für Ottersleben" ist das größte LED-Objekt auf dem Eichplatz in Magdeburg-Ottersleben.

Magdeburg - Jahr für Jahr bringt der Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“ (BfO) den Eichplatz zwischen November und Februar noch etwas mehr zum Funkeln. Los ging es 2020 mit der leuchtenden Standfigur eines Otters.

In den Jahren darauf folgten Leuchtkugeln, der Engelsbogen für Ottersleben und wiederum LED-Otter, die von Laternenmasten herab glitzern. Die Neuheit in diesem Jahr sind nun abermals Elemente an Laternenmasten.

Seit 2023 leuchten auch Otter von den Laternenmasten herab. Foto: Konstantin Kraft

Die vier Figuren zeigen weihnachtliche Motive und schmücken die Geschwister-Scholl-Straße auf dem Weg zum Eichplatz. Rund 2.000 Euro hat die Anschaffung gekostet, so Wigbert Schwenke, Vorsitzender des BfO.

Der Verein hat dies aus Eigenmitteln finanziert. Am heutigen Mittwoch, 27. November, werden die neuen LED-Elemente sowie auch die anderen im Rahmen des „Otterleuchtens“ eingeweiht oder aber erneut zum Erstrahlen gebracht.

Die Veranstaltung des BfO, zu der alle Ottersleber und Gäste herzlich eingeladen sind, beginnt um 16 Uhr. Zum Auftakt wird mit den Kindern gebastelt und die Weihnachtsbäume am Platz geschmückt. Gegen 17 Uhr werden dann die Leuchtelemente angeschaltet.

Dazu gibt es eine musikalische Begleitung durch die Dombläser und die Schulband der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Festveranstaltung ist bis 21 Uhr geplant.

Am Donnerstag, 28. November, wird das „Otterleuchten“ dann ab 16 Uhr fortgesetzt. Für Stimmung sorgt dann die Partyband „Last Vision“.

Lichterwelt in Neu-Reform

Nicht nur in Ottersleben wird die besinnliche Zeit mit einem besonderen Lichterleuchten eingeleitet. Zur Eröffnung des Reformer Adventsmarkts an diesem Freitag, 29. November, ab 16 Uhr rund um den Brunnen „Mutter mit Kind“ an der Kosmos-Promenade wird wieder die „Kosmische Lichterwelt“in Betrieb genommen.

Das Sternenteleskop ist einer der Elemente der „Kosmischen Lichterwelt“, die an der Kosmos-Promenade in Reform zu erleben ist. Foto: Konstantin Kraft

Dort leuchten dann fortan Rakete, Kosmonaut, Saturn, Fernrohr und Sternentor in den dunklen Stunden des Tages. Der große Weihnachtsbaum an der Promenade wird ebenfalls wieder mit Lichterketten illuminiert sein. Dieses Tannenleuchten ist auch deshalb möglich, weil sich viele Reformer an einer Spendensammlung beteiligt haben.

Der Reformer Adventsmarkt, der vom Bürgerverein Reform organisiert wird, ist am Freitag in der Zeit von 16 bis 21.30 Uhr sowie am Sonnabend von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Zu den Höhepunkten gehören die Kinderprogramme „Weihnachtsspaß mit Hoppel-Poppel-Has“ und „Der WeihnachtsZWULF verkürzt die Weihnachtswarterei“ sowie Liveauftritte von Künstlern wie Lucia Keller, Steffen Heidrich als Roland Kaiser und „Die kleene Helene“ als Helene Fischer, so Jens-Uwe Jahns, Vorsitzender des Bürgervereins.

Auch Astronaut und Leuchtrakete werden wieder in Betrieb genommen. Foto: Konstantin Kraft

Für die kleinen Gäste gibt es außerdem ein Märchenzelt, Bastelstuben, Schminken oder Nostalgiekarussell. Für Sonnabend um 18 Uhr ist ein Auftritt des Weihnachtsmannes im illuminierten Trabant geplant.

An mehreren Hütten wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Beim Bürgerverein gibt es als Besonderheit „Planeten-Punsch“ und „Planeten-Pralinen“.

Das ist in Salbke geplant

Nicht mehr wegzudenken aus der Vorweihnachtszeit ist der Salbker Adventsmark. Zum nunmehr 16. Mal wird er an diesem Freitag und Sonnabend stattfinden. Der Förderverein Bürgerhaus „Alte-Schule-Salbke“ lädt dazu ein. Gefeiert wird auf dem festlich dekorierten Hof sowie im Bürgerhaus in der Greifenhagener Straße 7.

Die feierliche Eröffnung ist Freitag um 17 Uhr. Der Saxophonist Rainer Schulz wird aufspielen und es ist eine Tanzshow der „Firebabys & Firegirls“ zu erleben. Ab 19 Uhr sorgt dann die Partyband „Midnight to Six“ für Tanzstimmung.

Am Sonnabend wird der Salbker Adventsmarkt fortgesetzt. „Im Adventscafé der Alten Schule erwarten Sie ab 10 Uhr leckere Kuchenvariationen und heiße Getränke. Der große Saal verwandelt sich in eine Bühne für den Tanzverein Blau-Silber, der mit mitreißenden Swing- und Rock'n'Roll-Tänzen begeistert“, heißt es in einer Ankündigung des Fördervereins.

Ferner präsentieren Mitglieder der deutsch-ukrainischen Vereinigung Trachtentänze und Gesänge. Für kleine Besucher wird eine Märchenecke eingerichtet.

Auf dem Marktgelände im Außenbereich sind das Kinderorchesters der Musikschule Harzer, Weihnachtslieder mit Aline Berlitz und der Kinderchor der Grundschule Salbke zu erleben. Auch der Line-Dance-Tanzclub „Texas Outlaws“ zeigt eine Darbietung. Auch eine Tombola ist geplant. Ab 19 Uhr tritt dann die Coverband „Fusion“ auf.

Bei allen drei Festveranstaltungen in Ottersleben, Reform und Salbke ist der Eintritt frei.