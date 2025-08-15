In Magdeburg gibt es immer mehr DHL-Packstationen. Auch welche, die nur mit der App bedient werden. Der Ottersleber Bernhard Balzer wundert sich, wie die Ablageorte bestimmt werden. DHL klärt auf.

Packstation statt Paketshop in Magdeburg: Wie der Ablageort bestimmt wird

In Magdeburg-Ottersleben sind zwei von drei Packstationen nur mit der App nutzbar.

Magdeburg. - „Das Paket wird nicht mehr in den Paketshop geliefert“, heißt es auf dem Zettel des Otterslebers Bernhard Balzer. Stattdessen in eine Packstation in Magdeburg-Ottersleben. Auch bei der angegebenen Adresse herrscht Verwirrung. DHL klärt auf, wie der Ablageort für die Pakete bestimmt wird und wie Päckchen-Empfänger mitbestimmen können.