Seit über 20 Jahren sammelt Christine Preetz zusammen mit zahlreichen Engagierten Weihnachtsgeschenke für arme Kinder. Im November geht es wieder los. Was in die Päckchen darf und wo sie abgegeben werden können.

Pakete für arme Kinder: So können Magdeburger wieder helfen

In Magdeburg findet zum 27. Mal die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ statt. Magdeburger können wieder Päckchen packen.

Magdeburg. - Die Magdeburger Weihnachtsfrau Christine Preetz öffnet bald wieder die Türen und nimmt zum 27. Mal Pakete für Kinder an. Die bundesweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist wieder gestartet und findet auch in Magdeburg statt.