1.000 Einwohner in der Gemeinde Gommern entscheiden über zwei PV-Anlagen: In Karith-Pöthen sowie Leitzkau und Hohenlochau ist eine postalische Meinungsabfrage zu dort geplanten Solaranlagen gestartet.

Wollen die Bürger Solarparks - ja oder nein?

Das Einholen des Meinungsbildes zu den geplanten PV-Anlagen bei Karith und Hohenlochau ist gestartet. So sehen die Stimmzettel aus.

Karith-Pöthen/Leitzkau/Hohenlochau. - Die geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Karith-Pöthen und bei Hohenlochau sorgen weiter für Diskussionen in der Einheitsgemeinde Gommern. Um die Stimmung in den betroffenen Ortschaften einzufangen, startet die Stadtverwaltung jetzt eine postalische Meinungsabfrage bei allen stimmberechtigten Einwohnern der Ortschaften.