Mitglieder des Jugendkreistags Börde pflanzen mit dem Nabu Obstbäume in Samswegen und wollen ein Zeichen für Klimaschutz und demokratische Werte setzen. Auch Bürger können mitmachen.

„Mission Baum 2.0“: Nachwuchspolitiker wollen Zeichen für Klima und Demokratie setzen

Jugend in der Börde pflanzt für die Zukunft

Obstbäume und Weiden stehen im Mittelpunkt der Pflanzaktion „Mission Baum 2.0“ des Jugendkreistags Börde in Samswegen.

Samswegen - Mitglieder des Jugendkreistages Börde wollen wieder etwas für Klimaschutz und Artenvielfalt tun. Unter dem Motto „Mission Baum 2.0“ wollen die Nachwuchspolitiker mit Gleichgesinnten wieder Bäume pflanzen.