Bis tief in die Nacht haben Techniker der US-Airforce an der defekten Boeing-Bell V22, die in Magdeburg notlanden musste und seitdem am Boden stehtm geschraubt. Foto: Tom Wunderlich

Die gestrandete US-Militärmaschine auf dem Flugplatz in Magdeburg wird derzeit repariert. Unter anderem muss ein Triebwerk getauscht werden.

Magdeburg l Bis tief in die Nacht haben Techniker der US-Airforce an der defekten Boeing-Bell V22 geschraubt. Das Spezialflugzeug, welches wie ein Hubschrauber senkrecht starten kann, steht seit mehreren Tagen auf dem Flugplatz in Magdeburg nachdem es dort Notlanden musste.

Unter anderem musste eines der Triebwerke getauscht werden. Die Ersatzteile wurden am Dienstagnachmittag mit einer rund 30 Tonnen schweren Lockheed MC-135 Hercules angeflogen. Das große Transportflugzeug zog hunderte Schualustige an. Bereits am Montagvormittag könnte der US-Pannenflieger wieder abheben.