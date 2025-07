In Magdeburg wird eine neue Schule für 1.400 Schüler errichtet. Die ersten Fertigwände wurden nun aufgestellt. Beim zügigen Aufbau kann auch per Webcam zugeschaut werden.

Magdeburg. - Der Neubau der IGS Willy Brandt in der Magdeburger Innenstadt ist in die nächste Phase gestartet. Nachdem im Juni 2025 der Grundstein gelegt wurde, wurden am 29. Juli 2025 nun die ersten Wände für die neue Großschule an der Walther-Rathenau-Straße/B1 aufgestellt.

Diese werden vorgefertigt geliefert und vor Ort Platte für Platte zusammengesetzt. Nach Angaben des von der Stadt beauftragten Bauunternehmens Goldbeck wird der Neubau dadurch in den kommenden Wochen und Monaten schnell in die Höhe wachsen.

Mensa, Sporthalle und Pausenhof befinden sich in einem Schulgebäude

Gut 1.400 Schüler und Lehrer sollen dort einmal unterkommen. Um Platz zu sparen, werden zum Beispiel Mensa, Sporthalle und Pausenhof übereinander in einem Gebäudeteil untergebracht sein. Wer das Baugeschehen verfolgen will, kann dies über eine Webcam machen, die unter www.magdeburg.de zu finden ist.

Alle Arbeiten liegen nach Angaben der Stadtverwaltung im vorgesehenen Zeitplan. Nach Fertigstellung wird die derzeit noch am Westring befindliche IGS "Willy Brandt" im Sommer 2027 in das neue Gebäude ziehen. Über 70 Millionen Euro investiert die Stadt aus eigenen Mitteln in das Projekt.