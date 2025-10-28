Die Suche nach einem Parkplatz in der Innenstadt ist oft nicht leicht. Und die Gebühren wurden erst erhöht. Da erstaunt es schon, wie Magdeburg nun in einem Parkplatz-Ranking abgeschnitten hat.

Der Parkplatz hinter Galeria-Karstadt ist gut frequentiert. Magdeburg schneidet in einem Parkplatz-Ranking erstaunlich gut ab.

Magdeburg. - Parkplätze sind ein knappes Gut - vor allem in Ballungszentren. Und oft sind die Gebühren hoch. In einer aktuellen Analyse wurden die Kosten und die Verfügbarkeit von Parkraum in 25 Großstädten verglichen. Das Abschneiden Magdeburgs überrascht. Schließlich wurden die Parkgebühren erst angehoben.