Ab September wird das Parken in Cracau anders: Die Pfeifferschen Stiftungen führen ein neues System ein, das ganz ohne Schranken und Tickets auskommt – und dabei auf digitale Erkennung setzt.

Neues Parksystem bei den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Magdeburg. - Wer künftig auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg parkt, wird keine Schranken mehr passieren müssen. Ein neues System erkennt automatisch das Kennzeichen – und bringt einige Änderungen für Besucher und Mitarbeitende mit sich.