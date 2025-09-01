Ärger am Fallstein-Gymnasium Osterwieck Gymnasium im Harz ohne Schulleiter: Junge Union Nordharz macht Druck auf Landesschulamt Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Landesschulamt verwehr dem Fallstein-Gymnasium Osterwieck einen neuen Schulleiter - weil die Perspektive fehle. Nun hat sich nun die Junge Union Nordharz massiver Kritik aus der Region an der Entscheidung angeschlossen. Was die CDU vom Bildungsministerium fordert.