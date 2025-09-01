Ärger am Fallstein-Gymnasium Osterwieck Gymnasium im Harz ohne Schulleiter: Junge Union Nordharz macht Druck auf Landesschulamt Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalts Landesschulamt verwehr dem Fallstein-Gymnasium Osterwieck einen neuen Schulleiter - weil die Perspektive fehle. Nun hat sich nun die Junge Union Nordharz massiver Kritik aus der Region an der Entscheidung angeschlossen. Was die CDU vom Bildungsministerium fordert.
Osterwieck/dl/vh. - Die Entscheidung des Landesschulamtes (LSA), die offene Schulleiterstelle am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) nicht auszuschreiben, sei ein schwerwiegender Fehler, kritisiert Maximilian Obst als Vorsitzender des Regionalverbandes Nordharz der Jungen Union (JU). „Es sendet ein völlig falsches Signal und sorgt für Verunsicherung bei Eltern, Schülern und Lehrern.“